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"Київтеплоенерго" пояснило причину гарячих батарей в квартирах

Новини » Енергетика    11.03.2019 - 14:30
"Київтеплоенерго" пояснило причину гарячих батарей в квартирах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія орієнтується на середньодобову температуру повітря, а не на максимальну

Технічні можливості централізованої системи опалення не дозволяють регулювати температуру окремо у кожній квартирі. Про це йдеться в повідомленні КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Як зазначили в компанії, наразі температура зовнішнього повітря підвищилась і мешканці будинків часто звертаються з проханням знизити температуру теплоносія у батареях.

Однак зміна температури теплоносія регулюється відповідно до середньодобової температури зовнішнього повітря. "Тобто, чим тепліше на вулиці, тим нижча температура батареї і менша кількість спожитого будинком тепла", - наголошується в повідомленні.

У "Київтеплоенерго" також додали, що регулювання подачі теплоносія відбувається відповідно до середньодобової температури, а не пікової температури протягом дня.

&quot;Київтеплоенерго&quot; пояснило причину гарячих батарей в квартирах

Нагадаємо, у найхолоднішому місяці року, у січні, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку становили 2693,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві 8 березня позначка термометра досягла значення 17,7 градусів тепла, що є новим температурним рекордом за всю історію спостережень.

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