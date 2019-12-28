Тарифи на опалення та гарячу воду в Києві знизили на 22-23%

У платіжках за грудень 2019 року, які кияни отримають в січні наступного року, вартість опалення та гарячої води буде знижена на 22-23%. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Як зазначається в повідомленні, зменшення тарифів відбулося після зниження ціни на газ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабміну, яке змінює процедуру встановлення тарифів.

Зокрема, у Харкові тарифи на опалення і гарячу воду знижені на 400-800 гривень залежно від площі квартир.

Згідно постановою Кабміну, у разі зміни розміру нарахувань за опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, який слідує за розрахунковим періодом.