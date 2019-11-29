Середній розмір платіжки за комуналку в жовтні зріс на 30%

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середня родина отримала платіжку на 940 грн за ЖКП і збільшила борги

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2019 року становила 52,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше ніж місяцем раніше (51 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець жовтня 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 22,9 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 14,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 5,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 4,2 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за постачання електричної енергії - 4,8 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в жовтні 2019 року становили 938,9 грн, що на 224,1 грн більше, ніж у вересні (714,8 грн).

Раніше Держстат повідомляв, що середній розмір платіжки у 2019 році складав:

Січень - 2693,2 грн,

Лютий - 2660,6 грн,

Березень - 2296,5 грн,

Квітень - 1191,9 грн,

Травень - 779,4 грн,

Червень - 659,6 грн,

Липень - 652,9 грн,

Серпень - 667 грн,

Вересень - 714,8 грн.

У жовтні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,8 млрд грн (83,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,0 млрд грн (105,8%).

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата у жовтні склала 10727 грн, збільшившись в порівнянні з жовтнем минулого року на 16,4%. Проте рівень зарплат, як і раніше, нижче піку, досягнутого в липні (10971 грн)