Платежки вырастут втрое: в Киеве планируют существенно повысить тарифы на воду
В Киеве планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае принятия решения общий тариф может вырасти более чем на 50 гривен.
Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответ на запрос РБК-Украина.
На сколько может вырасти тариф на воду
"Киевводоканал" уже предоставил столичным властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, стоимость услуг для населения может измениться следующим образом:
- водоснабжение будет стоить 50,69 гривны за 1 куб. м (сейчас - 16,16 гривны);
- водоотвод обойдется в 38,21 гривны за 1 куб. м (сейчас - 14,22 гривны).
Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривны за один кубический метр - до 88,90 гривны.
Почему возникла необходимость повышения
В "Киевводоканале" объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.
"Его цель - не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры", - говорится в ответе на запрос.
Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов:
- расходы на электроэнергию (составляющие львиную долю тарифа) выросли втрое по сравнению с 2022 годом;
- стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза;
- цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;
- из-за значительного износа сетей и атак РФ существенно возросли расходы на запчасти и проведение ремонтных работ;
- повысился уровень минимальной и средней зарплаты работников.
Повышение тарифов на воду по Украине
Напомним, с 1 июля по Украине начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Высокие тарифы установили в Умани, Павлограде и Бердичеве, а в Виннице цены выросли сразу втрое.
Сегодня стало известно, что повысить тарифы на воду планирует и Львов. В мэрии объясняют, что тариф следует пересмотреть из-за подорожания электроэнергии, повышения зарплат и налогов.
Как писало РБК-Украина, все водоканалы должныпредоставить местным властям расчеты новых тарифов до 20 августа.