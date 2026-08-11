Тарифы УЗ ударят по строительству: в отрасли предупредили о росте цен

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузы приведет к сокращению объемов железнодорожных перевозок, а часть грузов может перейти на автомобильный транспорт или подорожать для конечного потребителя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия.
Представитель отрасли считает, что повышение тарифов следовало бы обсудить с бизнесом для принятия соответствующего решения. Салий отмечает, что поспешные изменения могут иметь отрицательные последствия для производителей.
"Когда приходит новое правительство, у него очень часто есть желание быстро решить определенные вопросы. Очень досадно, что никто не углубился из нового руководства в смысл предлагаемых изменений и не провел консультаций с общественностью", - сказал он.
По словам президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов, следствием повышения тарифов станет сокращение базы грузовых перевозок.
Предприятия, которые смогут перейти на автомобильные перевозки, воспользуются такой альтернативой, а остальные будут вынуждены закладывать дополнительные затраты в конечную цену продукции.
"Экономического чуда не произойдет. Будет сокращена база перевозок по максимуму. Все, кто мог пойти в автомобильную тягу, пойдут в автомобильную тягу или просто будут повышать конечные цены для рядовых потребителей", - отметил Салий.
Эксперт также обратил внимание на то, что повышение тарифов происходит на фоне ряда других факторов, ухудшающих положение украинских производителей, в частности:
Отдельно Салий назвал перспективным законодательные инициативы по направлению части средств, уплачиваемых украинскими предприятиями в рамках механизма CBAM, на модернизацию производства.
По его словам, в настоящее время зарегистрированы три соответствующих законопроекта, которые должны быть рассмотрены парламентом.
В то же время, по словам представителя отрасли, Украина также ведет переговоры с Европейским Союзом о возможном переходном периоде по применению CBAM.
Салий считает, что государство должно разработать комплексные меры поддержки промышленности, особенно в преддверии отопительного сезона и предстоящего восстановления страны.
"Все подорожает", - прогнозирует он, отмечая, что без системной государственной политики повышение тарифов на энергию и транспорт оказывает негативное влияние на украинских производителей.
По его словам, во время послевоенного восстановления Украине также придется вводить специальные условия для отечественных производителей, поскольку украинская продукция будет конкурировать с товарами из ЕС и других стран.
Ранее сообщалось, что Объединение предприятий "Укрметаллургпром", представляющее интересы горно-металлургического комплекса Украины, также обратилось к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении с 1 августа 2026 тарифов УЗ на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.