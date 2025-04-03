Тарифы Трампа могут противоречить уставу НАТО, - глава МИД Норвегии
Новые пошлины США могут противоречить уставу НАТО, который запрещает экономическое давление между союзниками. Норвегия обеспокоена из-за этой политики.
Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Министр иностранных дел Норвегии во время заседания НАТО в Брюсселе обратился к госсекретарю США Марко Рубио, напомнив ему о положениях Устава альянса.
"Я читаю статью 2. Там сказано, что мы должны воздерживаться от применения экономической силы друг против друга", - заявил Эйде, цитируя документ.
По его мнению, новые пошлины, которые вводит Вашингтон, могут противоречить этой норме. Ведь в статье 2 Устава НАТО указано, что члены организации "будут стремиться к устранению несоответствий в своей международной экономической политике и поощрять экономическое сотрудничество между собой".
Реакция Рубио
По словам Эйде, госсекретарь США понял суть этого вопроса.
"Я думаю, что он понял суть, и было достаточно много европейцев, которые с этим согласились", - пояснил глава МИД.
Заметим, что новые тарифы США непосредственно коснулись и Норвегии. На импорт товаров из этой страны был наложен 15% таможенный сбор, тогда как Дания и другие страны ЕС столкнутся с тарифами в 20%.
Трамп ввел новые пошлины на импорт
Напомним, что вчера, 2 апреля, президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из всех стран мира.
Размер пошлин варьируется от 10% до 50%, в зависимости от страны-импортера. В частности, для Украины Трамп ввел пошлину в размере 10%.
В материале РБК-Украина можно подробно узнать, какая вводится величина пошлин по основным торговым партнерам США.
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