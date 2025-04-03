Тарифи Трампа можуть суперечити статуту НАТО, - глава МЗС Норвегії
Нові мита США можуть суперечити статуту НАТО, який забороняє економічний тиск між союзниками. Норвегія занепокоєна через цю політику.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Міністр закордонних справ Норвегії під час засідання НАТО в Брюсселі звернувся до держсекретаря США Марко Рубіо, нагадавши йому про положення Статуту альянсу.
"Я читаю статтю 2. Там сказано, що ми повинні утримуватися від застосування економічної сили один проти одного", - заявив Ейде, цитуючи документ.
На його думку, нові мита, які запроваджує Вашингтон, можуть суперечити цій нормі. Адже, у статті 2 Статуту НАТО зазначено, що члени організації "прагнутимуть до усунення невідповідностей у своїй міжнародній економічній політиці і заохочуватимуть економічне співробітництво між собою".
Реакція Рубіо
За словами Ейде, держсекретар США зрозумів суть даного питання.
"Я думаю, що він зрозумів суть, і було досить багато європейців, які з цим погодилися", - пояснив глава МЗС.
Зауважимо, що нові тарифи США безпосередньо торкнулися й Норвегії. На імпорт товарів із цієї країни було накладено 15% митний збір, тоді як Данія та інші країни ЄС зіткнуться з тарифами у 20%.
Трамп ввів нові мита на імпорт
Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з усіх країн світу.
Розмір мит варіюється від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера. Зокрема, для України Трамп запровадив мито у розмірі 10%.
У матеріалі РБК-Україна можна детально дізнатися, яка вводиться величина мит по основних торгівельних партнерах США.
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