Тарифы Трампа будут стоить правительству США миллионы: суд принял решение

Позиция суда относительно выплат

По информации издания, судья Ричард Итон подчеркнул, что возврат средств не должен быть сложным процессом для государственных органов.

Во время заседания он отметил, что механизм возмещения уже отработан годами.

"Таможня знает, как это делать. Они делают это ежедневно. Они ликвидируют заявки и возвращают средства", - заявил Итон, добавив, что ведомство способно просто запрограммировать свою систему на автоматическую выдачу компенсаций.

Сложность для таможенной службы

Несмотря на позицию судьи, представители Таможенной и пограничной службы США называют масштаб работ "беспрецедентным". Из-за огромного количества товарных позиций выполнение приказа может затянуться.

Бывший чиновник Министерства торговли Райан Маджерус отметил, что правительство может попытаться отсрочить процесс.

"Правительство может обжаловать объем приказа или, как минимум, попросить больше времени, чтобы таможня США могла выполнить то, что, несомненно, будет монументальной задачей", - заявил Райан Маджерус.

Ожидания бизнеса

Больше всего от решения суда зависят малые предприятия, для которых длительные юридические процедуры являются слишком дорогими.

Юристы отмечают, что государство должно максимально упростить процедуру возврата денег.

"Не должно быть никаких препятствий для выдачи возмещений таможенной и пограничной службой США", - подчеркнул торговый адвокат Джордж Таттл.