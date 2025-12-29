Тарифы на распределение газа для промышленности необоснованно завышены, - "Запорожсталь"

На комбинате "Запорожсталь" называют увеличение тарифа на распределение газа для небытовых потребителей на 86% в течение 2026 года необоснованно завышенным.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в письме руководства комбината в адрес НКРЭКУ.

Недавно Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о росте тарифа на распределение природного газа для Запорожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" на 137% в течение следующего года.

В случае принятия этого решения расходы "Запорожстали" на распределение природного газа возрастут более чем на 16,7 млн грн. в год.

"Это крайне негативно повлияет на себестоимость производства комбината, будет способствовать сокращению объемов производства, снижению валютных и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - подчеркнули на предприятии, которое, несмотря на войну и близость к линии фронта, продолжает работать и дает работу более 10 тыс. человек, стабильно платит налоги и приносит валютную выручку в Украину.

Вместе с тем, специалисты комбината проанализировали опубликованную структуру расходов АО "Запорожгаз" и пришли к выводу, что отдельные статьи расходов необоснованно завышены.

В частности, речь идет о расходах на топливо и электроэнергию, которые в среднегодовом расчете увеличиваются на 83% до 41 млн грн. Расходы на персонал с учетом ЕСВ также демонстрируют существенный рост - на 53%, с 420 до 641 млн грн, а расходы на замену счетчиков повышаются на 46%. В то же время наблюдается существенное сокращение объемов распределения природного газа - на 41%, с 955 до 568 тыс. м3.

"В 2026 году корректировка тарифа на распределение газа может быть обоснована только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции (+13,6%). Кроме того, отсутствуют какие-либо основания ожидать снижения ВВП в 2026 году; наоборот, прогнозы свидетельствуют об экономическом росте", - добавили на предприятии.

Учитывая эти факторы, предприятие обратилось с просьбой в НКРЭКУ пересчитать необходимый доход и установить тариф на распределение природного газа Запорожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" на уровне не выше 1,03 грн/м3.