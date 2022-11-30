Тарифы, пенсии, субсидии: что изменится с 1 декабря

С 1 декабря в Украине вырастут прожиточный минимум и пенсии, а тарифы останутся без изменений. Заработает новый механизм назначений субсидий и льгот, который значительно упростит подачу документов.

РБК-Украина рассказывает о главных изменениях декабря для украинцев в социальной сфере.

Прожиточный минимум

Плановое увеличение размера прожиточного минимума предусмотрено госбюджетом 2022. Усредненный показатель вырастет на 81 грн и составит 2589 грн на человека (вместо 2508 грн с 1 июля).

Для разных социальных и демографических групп прожиточный минимум с 1 декабря будет таким:

дети до 6 лет - 2272 грн;

дети 6-18 лет - 2833 грн;

трудоспособные совершеннолетние граждане - 2684 грн;

лица, потерявшие трудоспособность - 2093 грн.

Прожиточный минимум является базовым государственным стандартом, от которого зависят размеры социальных выплат: пенсии, пособия по безработице, инвалидности, алименты и пр.

Стоит отметить, что согласно принятому бюджету на 2023 год, прожиточный минимум останется без изменений на протяжении всего года.

Пенсии

На основании изменения прожиточного минимума в декабре произойдет плановый перерасчет пенсий. Вырастет размер следующих выплат:

минимальной и максимальной пенсии по возрасту - 2093 грн и 20930 грн соответственно;

минимальной пенсии шахтеров - 6279 грн;

минимальной пенсии семьям военнослужащих при утрате кормильца - 4186 грн;

минимальной пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий;

доплаты за сверхурочный стаж для неработающих пенсионеров;

надбавки донорам, повышения ветеранам, жертвам нацистских репрессий и пр.

пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Как сообщают в Пенсионном фонде, размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально. Перерасчет производится автоматически без обращения граждан.

Кроме того, с 1 декабря предусмотрено повышение пенсий неработающим лицам до 70 лет с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин). Минимальная выплата для данной категории пенсионеров с 1 декабря 2022 составит 2500 грн.

Тем, кто имеет меньшую продолжительность страхового стажа, доплата устанавливается пропорционально к имеющемуся у них страховому стажу.

Субсидии

Начиная с декабря 2022 назначение и выплаты субсидий на оплату услуг ЖКХ будет проводить Пенсионный фонд Украины вместо органов соцзащиты населения.

При этом для получателей субсидий и льгот ничего не изменится. Передача полномочий от одной структуры к другой произошла в электронном режиме без участия граждан.

Благодаря IT-системе ПФУ, новый механизм дает возможность гражданам подавать документы на назначение субсидии и льгот в любой точке Украины независимо от места регистрации.

Граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного дохода домохозяйства, с 1 декабря 2022 могут обращаться с заявлением на получение субсидии в:

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

к уполномоченным должностным лицам местных органов власти;

сервисные центры Пенсионного фонда (личный прием или по почте).

Также документы можно подать в электронном виде:

на портале Дия;

через электронный кабинет пользователя на портале ПФУ;

на сайте Министерства социальной политики Украины.

Украинцы, которым ранее была назначена субсидия, продолжат получать выплаты через "Укрпошту" или на свои банковские счета. Открывать новые счета нет необходимости.

Тарифы ЖКХ

Основные тарифы на оплату коммунальных услуг зафиксированы на время войны. Верховная рада ввела мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей также останется неизменной как минимум до окончания отопительного сезона.

Тарифы на газ

Стоимость услуг газоснабжения для бытовых потребителей останется на уровне цен до 24 февраля 2022 года. Если у домохозяйства заключен годовой контракт, установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.

Тариф крупнейшего поставщика газа для населения "Нафтогаз Украины" сохраняется на уровне 7,96 грн/куб.м.

Тарифы на распределение газа операторов ГРС также не подлежат увеличению.

Тарифы на отопление

Цены на газ для производителей тепла (ТЭС) зафиксированы до 30 апреля 2023 года. "Нафтогаз" будет продавать газ промышленным потребителям по фиксированной цене. Это позволяет местным властям не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для населения.

Тарифы на воду

Тарифы на воду отличаются в зависимости от региона, но они также остаются неизменными. Цены на воду (водоснабжение+водоотвод) в городах:

Киев - 30,384 грн/куб.м;

Днепр - 31,36 грн/куб.м;

Винница - 25,62 грн/куб.м;

Запорожье - 28,36 грн/куб.м;

Черкассы - 27,64 грн/куб.м;

Харьков - 24,51 грн/куб.м;

Одесса - 35,16 грн/куб.м;

Львов - 25,88 грн/куб.м.

Тарифы на свет

Льготная стоимость на электроэнергию для бытовых потребителей сохранится как минимум до 31 марта 2023 года:

1,44 грн/кВт*час - если домохозяйство потребляет до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн/кВт*час - при потреблении от 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн/кВт*час - тариф для общежитий, юрлиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций.

Выплаты переселенцам

28 ноября Министерство реинтеграции опубликовало обновленный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и тех, которые находятся в окружении.

В него вошло всего 325 громад в 9 областях: Донецкая (66), Харьковская (56), Днепропетровская (10), Луганская (37), Запорожская (62), Херсонская (45), Николаевская(26), Сумская (19), Черниговская (4).

Жители данных территорий могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь от государства в размере 2000 - 3000 грн.

Сокращение комендантского часа

С 1 декабря на территории Николаевской области комендантский час сокращается на 3 часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 (ранее с 22:00 до 06:00).

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о снятии введенного еще в марте запрета на продажу спиртных напитков гражданам, кроме военных и спецслужб.

В то же время в Киеве пока не планируют ослаблять комендантский час. Об этом сообщил в недавнем интервью РБК-Украина городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, решение об изменении продолжительности комендантского часа принимают городские власти, учитывая рекомендации военных.