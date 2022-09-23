В Украине изменили процедуру назначения субсидий: как подать заявление

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты жилищных субсидий. Пенсионный фонд будет выплачивать субсидии с 1 октября 2022 года, а с 1 декабря - назначать субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1041.

Согласно документу, для назначения субсидий следует подать заявление и декларацию. Документы представляются:

структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения,

должностным лицам исполнительного органа,

центру предоставления административных услуг по зарегистрированному/задекларированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица - по фактическому месту жительства),

органу Пенсионного фонда Украины - независимо от места жительства.

Заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал Дія, официальный веб-сайт Минсоцполитики или интегрированные с ними информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также информационные системы Минсоцполитики (с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи).

В случае подачи заявления и декларации через Портал Дія личность гражданина удостоверяется паспортом гражданина Украины.

Постановлением также предусмотрено, что структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения передадут органам Пенсионного фонда Украины пакеты документов об обращениях за назначением жилищных субсидий и предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.