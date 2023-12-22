Тарифы, пенсии, субсидии. Каких изменений ждать в 2024 году

Будет ли повышение тарифов

В настоящее время в Украине действует мораторий на часть тарифов ЖКХ. Стоимость услуг отопления, горячего водоснабжения и газа правительство запретило повышать на время военного положения и еще полгода после его отмены.

Холодная вода и электричество не подпадают под мораторий, однако цены на них также пока не планируют повышать.

По заявлению главы Кабмина Дениса Шмыгаля, все тарифы будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона – как минимум до апреля 2024 года.

Отопление и горячая вода

Стоимость услуг централизованного отопления и горячей воды для населения "заморожена" мораторием Кабмина. В регионах тарифы могут отличаться в зависимости от теплоснабжающей кампании, но они остаются на довоенном уровне.

К примеру, в Киеве стоимость отопления – 1654,41 грн за 1 Гкал, во Львове – 1363,44 грн, в Черкассах – 1130,21 грн, в Днепре – 1741,32 грн.

За горячую воду в столице платят 97,98 грн/куб.м, во Львове – 95,26 грн, в Харькове – 93,22 грн.

Газоснабжение и распределение газа

Еще одна услуга ЖКХ, на которую распространяется действие моратория – распределение природного газа. Цена была зафиксирована на период военного положения соответствующим законом.

Также неизменной будет стоимость поставки газа бытовым потребителям, использующим голубое топливо для отопления домов.

Фото: цены на газ пока остаются стабильными (Виталий Носач, РБК-Украина)

Клиенты НАК "Нафтогаз" получают услугу газоснабжения по фиксированной цене 7,96 грн/куб.м, которая была установлена годовым тарифом еще до начала войны.

В компании отмечают, что в этот отопительный сезон цены на газ в Украине расти не будут, хотя повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.

Электроэнергия

Тариф на свет для населения составляет 2,64 грн/кВт*ч. Информация о повышении цены с января 2024 появилась на фоне прогноза главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, что электроэнергия может стоить 3 грн/КВт-ч.

Однако в Минэнерго и НКРЭКУ опровергли эти данные, а Ущаповский отметил, что даже в случае принятия решения об изменении тарифа до окончания отопительного сезона 2023/2024 увеличивать цену неуместно.

Отметим, на услугах по снабжению электроэнергией можно сэкономить при установке двухзонного счетчика. "Ночной" тариф с 23:00 до 07:00 составляет 1,32 грн/кВт-ч.

Вода

В конце прошлого года в Украине планировали повысить тарифы на холодную воду на 30%, однако решение НКРЭКУ тогда отложили. Вторая попытка была летом, но после критики власти постановление Комиссии также было отменено.

Поэтому стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения пока остается на уровне, который был до 24 февраля 2022, но в следующем году не исключены новые попытки пересмотра тарифа.

Перерасчет пенсий

В 2024 году пенсионерам несколько раз пересчитают выплаты. Это связано с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты, заложенных в госбюджете, а также с плановой индексацией.

Январь

Перерасчет пенсий с 1 января запланирован на основании повышения размера минимальной зарплаты. Это касается украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет стажа соответственно для женщин и мужчин. Пенсия для таких пенсионеров должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты (7100 грн).

Размер наименьшей выплаты для указанных лиц с 1 января 2024 года увеличится с 2680 до 2840 гривен.

Март

В марте 2024 должна состояться ежегодная индексация пенсий. Ее могут провести уже по новым правилам "бальной" системы, которая сбалансирует размер выплат ушедшим на пенсию много лет назад и недавно.

Премьер Денис Шмыгаль заметил, что новый порядок индексации позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

К тому же, в марте состоится повышение пенсий в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Хотя он изменится с 1 января 2024, в законе о госбюджете указано, что "перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 г., производится с 1 марта 2024 вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий".

Фото: пенсии в 2024 году пересчитают несколько раз (Getty Images)

Таким образом, минимальная пенсия с марта 2024 года составит 2361 грн вместо 2093 грн (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).

Кроме того, возрастут доплаты за сверхурочный стаж – с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Апрель

В апреле 2024 снова повысят минимальную заработную плату (до 8000 грн), поэтому для пенсионеров с полным страховым стажем гарантированные выплаты возрастут еще раз – до 3200 грн (40% от размера минималки).

К тому же будет произведен плановый перерасчет работающим пенсионерам с учетом дополнительного стажа, который они получили уже после выхода на пенсию.

Субсидии

До конца отопительного сезона украинцы будут получать субсидии, рассчитанные осенью 2023.

Также с декабря правительство начало экспериментальный проект предоставления субсидий на уголь или дрова, если у домохозяйства нет возможности отапливать газом.

В 2024 году размер субсидии должен увеличиться. Так, в госбюджете заложено 49,9 млрд грн расходов на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа будут составлять. Это втрое больше чем в 2023 году. Прогнозируется, что субсидии будут получать 3,2 млн домохозяйств.