Тарифы, пенсии, субсидии. Каких изменений ждать в 2024 году

С нового 2024 года украинцев ждет ряд важных изменений в социальной сфере. Пенсионерам несколько раз повысят выплаты, а размер субсидий увеличится. Тарифы останутся на прежнем уровне, но после окончания отопительного сезона ситуация может измениться.
Подробнее о тарифах ЖКХ, перерасчете пенсий и субсидиях в 2024 году – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: закон о Госбюджете 2024, закон о моратории на повышение цен на газ и тепло, официальные заявления главы Кабмина Дениса Шмыгаля, данные портала Минфин, публикации Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины.
В настоящее время в Украине действует мораторий на часть тарифов ЖКХ. Стоимость услуг отопления, горячего водоснабжения и газа правительство запретило повышать на время военного положения и еще полгода после его отмены.
Холодная вода и электричество не подпадают под мораторий, однако цены на них также пока не планируют повышать.
По заявлению главы Кабмина Дениса Шмыгаля, все тарифы будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона – как минимум до апреля 2024 года.
Отопление и горячая вода
Стоимость услуг централизованного отопления и горячей воды для населения "заморожена" мораторием Кабмина. В регионах тарифы могут отличаться в зависимости от теплоснабжающей кампании, но они остаются на довоенном уровне.
К примеру, в Киеве стоимость отопления – 1654,41 грн за 1 Гкал, во Львове – 1363,44 грн, в Черкассах – 1130,21 грн, в Днепре – 1741,32 грн.
За горячую воду в столице платят 97,98 грн/куб.м, во Львове – 95,26 грн, в Харькове – 93,22 грн.
Газоснабжение и распределение газа
Еще одна услуга ЖКХ, на которую распространяется действие моратория – распределение природного газа. Цена была зафиксирована на период военного положения соответствующим законом.
Также неизменной будет стоимость поставки газа бытовым потребителям, использующим голубое топливо для отопления домов.
Клиенты НАК "Нафтогаз" получают услугу газоснабжения по фиксированной цене 7,96 грн/куб.м, которая была установлена годовым тарифом еще до начала войны.
В компании отмечают, что в этот отопительный сезон цены на газ в Украине расти не будут, хотя повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.
Электроэнергия
Тариф на свет для населения составляет 2,64 грн/кВт*ч. Информация о повышении цены с января 2024 появилась на фоне прогноза главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, что электроэнергия может стоить 3 грн/КВт-ч.
Однако в Минэнерго и НКРЭКУ опровергли эти данные, а Ущаповский отметил, что даже в случае принятия решения об изменении тарифа до окончания отопительного сезона 2023/2024 увеличивать цену неуместно.
Отметим, на услугах по снабжению электроэнергией можно сэкономить при установке двухзонного счетчика. "Ночной" тариф с 23:00 до 07:00 составляет 1,32 грн/кВт-ч.
Вода
В конце прошлого года в Украине планировали повысить тарифы на холодную воду на 30%, однако решение НКРЭКУ тогда отложили. Вторая попытка была летом, но после критики власти постановление Комиссии также было отменено.
Поэтому стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения пока остается на уровне, который был до 24 февраля 2022, но в следующем году не исключены новые попытки пересмотра тарифа.
В 2024 году пенсионерам несколько раз пересчитают выплаты. Это связано с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты, заложенных в госбюджете, а также с плановой индексацией.
Январь
Перерасчет пенсий с 1 января запланирован на основании повышения размера минимальной зарплаты. Это касается украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет стажа соответственно для женщин и мужчин. Пенсия для таких пенсионеров должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты (7100 грн).
Размер наименьшей выплаты для указанных лиц с 1 января 2024 года увеличится с 2680 до 2840 гривен.
Март
В марте 2024 должна состояться ежегодная индексация пенсий. Ее могут провести уже по новым правилам "бальной" системы, которая сбалансирует размер выплат ушедшим на пенсию много лет назад и недавно.
Премьер Денис Шмыгаль заметил, что новый порядок индексации позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.
К тому же, в марте состоится повышение пенсий в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Хотя он изменится с 1 января 2024, в законе о госбюджете указано, что "перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 г., производится с 1 марта 2024 вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий".
Таким образом, минимальная пенсия с марта 2024 года составит 2361 грн вместо 2093 грн (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).
Кроме того, возрастут доплаты за сверхурочный стаж – с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.
Апрель
В апреле 2024 снова повысят минимальную заработную плату (до 8000 грн), поэтому для пенсионеров с полным страховым стажем гарантированные выплаты возрастут еще раз – до 3200 грн (40% от размера минималки).
К тому же будет произведен плановый перерасчет работающим пенсионерам с учетом дополнительного стажа, который они получили уже после выхода на пенсию.
До конца отопительного сезона украинцы будут получать субсидии, рассчитанные осенью 2023.
Также с декабря правительство начало экспериментальный проект предоставления субсидий на уголь или дрова, если у домохозяйства нет возможности отапливать газом.
В 2024 году размер субсидии должен увеличиться. Так, в госбюджете заложено 49,9 млрд грн расходов на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа будут составлять. Это втрое больше чем в 2023 году. Прогнозируется, что субсидии будут получать 3,2 млн домохозяйств.
Напомним, в НБУ допускают, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен в 2025 году. Это будет сопровождаться мерами поддержки населения.