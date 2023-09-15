В Украине для индексации пенсии внедрят коэффициенты и баллы, - Шмыгаль

В Украине будет проведена комплексная реформа пенсионной системы. Это позволит повысить средний размер пенсионных выплат до 6 тысяч гривен в месяц.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его словам, уже в этом году в Украине будет проведена комплексная пенсионная реформа. А уже в этом году индексация выплат будет произведена по новому принципу.

"Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что данная реформа позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

Пенсионная реформа

В апреле 2023 года в Верховную Раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции "Слуга народа". Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Согласно проекту, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.

В то же время основным препятствием для пенсионной реформы остается отсутствие полноценного фондового рынка и инструментов, позволяющих сохранить пенсионные средства. Пока только ОВГЗ могут теоретически дать большую доходность, чем инфляция.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.

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