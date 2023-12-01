Тарифы, пенсии, субсидии: ждать ли изменений в декабре

Сколько платить за коммуналку в декабре

Свет

Уже полгода стоимость коммунальных услуг в Украине остается неизменной. Последнее повышение произошло в июне 2023 – тогда на 70% выросли цены на свет. В настоящее время тариф для населения составляет 2,64 грн/кВт*ч.

Недавно в сети распространилась информация о новой волне роста цен. Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский в одном из интервью спрогнозировал, что электроэнергия для бытовых потребителей может стоить 3 грн/кВт*ч. После этого в СМИ начали писать о повышении стоимости с 1 января 2024 года.

Однако в Минэнерго и НКРЭКУ опровергли эти данные. "Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается", – было сказано в заявлении.

К тому же сам Ущаповский говорил, что даже в случае принятия решения по изменению тарифа, до окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.

Отметим, что платить за свет можно меньше при установке двухзонного счетчика. "Ночной" тариф с 23:00 до 07:00 составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Фото: двухзонный счетчик поможет сэкономить на оплате за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вода

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотвода отличается в населенных пунктах. Ее устанавливают местные водоканалы, а окончательно утверждает НКРЭКУ. В последний раз цены на воду собирались пересмотреть летом, в частности из-за повышения стоимости электроэнергии для предприятий.

Комиссия приняла решение о повышении тарифов в среднем на 30% почти для всех водоканалов Украины с 1 июля. Однако после вмешательства руководства государства это решение было отменено. Поэтому тарифы на холодную воду пока остаются на довоенном уровне.

Тарифы на отопление, горячую воду и газ – под мораторием

Своим решением осенью прошлого года правительство запретило повышение цен на услуги централизованного отопления, горячую воду и газ для населения до завершения военного положения и еще 6 месяцев после него. Это решение остается в силе.

К примеру, цена на природный газ не подлежит увеличению от цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022:

Стоимость услуг газоснабжения для бытовых потребителей, большинство из которых являются клиентами НАК "Нафтогаз Украины", составляет 7,96 грн/куб*м . Этот тариф был установлен с 1 мая 2021 года;

. Этот тариф был установлен с 1 мая 2021 года; Еще 12 поставщиков предлагают тарифы на газ от 7,70 до 10 грн за кубометр.

Субсидии увеличатся. Для кого?

Порядок назначения субсидий в Украине предусматривает, что право на льготу имеют домохозяйства, тратящие на оплату услуг ЖКХ более 15% совокупного дохода семьи.

С наступлением отопительного сезона количество получателей субсидий увеличилось, ведь суммы в платежках значительно выросли.

В октябре произошел автоматический перерасчет на осенне-зимний период для тех, кому назначали субсидию раньше, даже если летом она была "нулевой". Самостоятельно обращаться в органы ПФУ нужно только в случае первого назначения, а также для перерасчета при изменении состава семьи, места жительства, социального статуса.

В текущем отопительном сезоне на увеличение льгот могут рассчитывать граждане, которым назначена субсидия на приобретение твердого топлива. Это потребители, у которых нет централизованного теплоснабжения, а также отсутствует возможность отапливать дом газом.

Фото: украинцы могут получить повышенную субсидию на дрова (Getty Images)

Кабмин начал экспериментальный проект обеспечения населения дровами и углем. Размер дополнительной поддержки может составить до 16,2 тыс. грн в год. Ее назначат автоматически без обращения в ПФУ, если семье уже была предоставлена льгота или субсидия на приобретение твердого топлива.

При этом до 1 декабря необходимо было дать согласие Пенсионному фонду на передачу данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки.

Когда ждать повышения пенсий

Все этапы индексации пенсионных выплат в 2023 году завершились, поэтому в декабре массовое повышение не предусмотрено.

Однако размер пенсии может возрасти при достижении определенного возраста. Для украинцев предусмотрены следующие ежемесячные надбавки в индивидуальном порядке:

в возрасте 70-75 лет – 300 грн ;

; в возрасте 75-80 лет – 456 грн ;

; в возрасте от 80 лет – 570 грн.

Также для перерасчета пенсии нужно обратиться в органы ПФУ, если после выхода на пенсию человек продолжал работать некоторое время, но на данный момент уже не трудоустроен. В таком случае возможен индивидуальный перерасчет за сверхурочный стаж.

Фото: перерасчет пенсий за сверхурочный стаж производят в индивидуальном порядке (facebook.com/decentralizationua)

Следующее повышение пенсий на Украине состоится в 2024 году. Очередная массовая индексация запланирована на март. Ранее стало известно о планах правительства ввести новую систему "баллов" при индексации, чтобы сбалансировать размер выплат ушедшим на пенсию много лет назад и недавно.

К тому же в госбюджете заложен показатель минимальной пенсии с января 2024 года на уровне 2361 грн – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (сейчас 2093 грн). Однако это повышение может произойти только при весенней индексации.

В законе о госбюджете 2024 указано, что "перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024, проводится с 1 марта 2024 вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий".