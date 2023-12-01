Тарифи, пенсії, субсидії: чи чекати на зміни у грудні

Скільки платити за комуналку у грудні

Світло

Вже пів року вартість комунальних послуг в Україні залишається незмінною. Останнє підвищення відбулося в червні 2023 – тоді на 70% зросли ціни на світло. Наразі тариф для населення становить 2,64 грн/кВт*год.

Нещодавно в мережі поширилася інформація щодо нової хвилі зростання цін. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в одному з інтерв'ю спрогнозував, що електроенергія для побутових споживачів може коштувати 3 грн/КВт*год. Після цього у ЗМІ почали писати про підвищення вартості з 1 січня 2024.

Проте в Міненерго та в НКРЕКП спростували ці дані. "Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається", – йшлося в заяві.

До того ж сам Ущаповський казав, що навіть в разі прийняття рішення щодо зміни тарифу, до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.

Зазначимо, що платити за світло можна менше при встановленні двозонного лічильника. "Нічний" тариф з 23:00 до 07:00 становить 1,32 грн/КВт*год.

Фото: двозонний лічильник допоможе заощадити на оплаті за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вода

Вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення може відрізнятися в населених пунктах. Її встановлюють місцеві водоканали, а остаточно затверджує НКРЕКП. Востаннє ціни на воду намагалися переглянути влітку, зокрема через підвищення вартості електроенергії для підприємств.

Комісія ухвалила рішення щодо підвищення тарифів в середньому на 30% майже для всіх водоканалів України з 1 липня. Однак після втручання керівництва держави це рішення було скасовано. Тому тарифи на холодну воду поки лишаються на довоєнному рівні.

Тарифи на опалення, гарячу воду та газ – під мораторієм

Своїм рішенням восени минулого року уряд заборонив підвищення цін на послуги централізованого опалення, гарячу воду та газ для населення до завершення дії воєнного стану та ще 6 місяців після нього. Це рішення залишається чинним.

До прикладу, ціна на природний газ не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022:

Вартість послуг газопостачання для побутових споживачів, більшість з яких є клієнтами НАК "Нафтогаз України", становить 7,96 грн/куб*м. Цей тариф було встановлено з 1 травня 2021;

Цей тариф було встановлено з 1 травня 2021; Ще 12 постачальників пропонують тарифи на газ від 7,70 до 10 грн за кубометр.

Субсидії збільшаться. Для кого?

Порядок призначення субсидій в Україні передбачає, що право на пільгу мають домогосподарства, які витрачають на оплату послуг ЖКГ понад 15% сукупного доходу родини.

З настанням опалювального сезону кількість отримувачів субсидій є більшою, адже суми в платіжках значно зростають.

В жовтні відбувся автоматичний перерахунок на осінньо-зимовй період для тих, кому призначали субсидію раніше, навіть якщо влітку вона була "нульовою". Самостійно звертатися в органи ПФУ потрібно лише в разі першого призначення, а також для перерахунку при зміні складу сім'ї, місця проживання, соціального статусу.

На збільшення пільг в цьому опалювальному сезоні можуть розраховувати громадяни, яким призначена субсидія на придбання твердого палива. Це споживачі, в яких немає централізованого теплопостачання, а також відсутня можливість опалювати будинок газом.

Фото: українці можуть отримати підвищену субсидію на дрова (Getty Images)

Кабмін запровадив експериментальний проєкт забезпечення населення дровами та вугіллям. Розмір додаткової підтримки може становити до 16,2 тис. грн на рік. Її призначать автоматично без звернення до ПФУ, якщо родині вже була надана пільга або субсидія на придбання твердого пічного палива.

При цьому до 1 грудня необхідно було надати згоду Пенсійному фонду на передання даних міжнародному донору для оплати підвищеного розміру підтримки.

Коли чекати на підвищення пенсій

Всі етапи індексації пенсійних виплат у 2023 році завершилися, тому в грудні масового підвищення не передбачено.

Розмір пенсії може зрости лише при досягненні особою певного віку. Для українців передбачено такі щомісячні надбавки в індивідуальному порядку:

віком 70-75 років – 300 грн;

віком 75-80 років – 456 грн;

віком від 80 років – 570 грн.

Також для перерахунку пенсії потрібно звернутися до органів ПФУ, якщо після виходу на пенсію особа продовжувала працювати деякий час, але наразі вже не працевлаштована. В такому разі можливий індивідуальний перерахунок за понаднормовий стаж.

Фото: перерахунок пенсій за понаднормовий стаж проводять в індивідуальному порядку (facebook.com/decentralizationua)

Наступне підвищення пенсій в Україні відбудеться у 2024 році. Чергова масова індексація запланована на березень. Раніше стало відомо про плани уряду запровадити нову систему "балів" при індексації, щоб збалансувати розмір виплат тим, хто пішов на пенсію багато років тому і нещодавно.

До того ж у держбюджеті закладено показник мінімальної пенсії з січня 2024 на рівні 2361 грн – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (наразі 2093 грн). Проте це підвищення може відбутися тільки під час весняної індексації.

У законі про держбюджет 2024 зазначено, що "перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024, проводиться з 1 березня 2024 разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій".