Цены на газ для населения в декабре: что предлагают поставщики

В декабре 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Предложения поставщиков:

"Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Тернопольгаз сбыт" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Галнафтогаз" - 7,99

"Львовэнергосбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Аскания Энерджи" - 9,95

"СветГаз" - 9,99.

В то же время после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбыт", государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В то же время, цены для промышленных предприятий в Украине растут четвертый месяц подряд. В октябре стоимость составила 15 196 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее. Однако за последний год цена опустилась в 2,5 раза.

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431, 8 долларов.