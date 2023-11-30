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Цены на газ для населения в декабре: что предлагают поставщики

Украина, Четверг 30 ноября 2023 09:47
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Цены на газ для населения в декабре: что предлагают поставщики Фото: цены на газ в декабре составляют от 7,70 до 10 гривен за кубометр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Предложения поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Тернопольгаз сбыт" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львовэнергосбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Аскания Энерджи" - 9,95
  • "СветГаз" - 9,99.

В то же время после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбыт", государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В то же время, цены для промышленных предприятий в Украине растут четвертый месяц подряд. В октябре стоимость составила 15 196 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее. Однако за последний год цена опустилась в 2,5 раза.

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431, 8 долларов.

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