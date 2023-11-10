Субсидии, зарплаты, пенсии в Украине: сколько денег в бюджете-2024 и ждать ли индексации

В 2024 году после годового перерыва в Украине вырастут социальные стандарты: прожиточный минимум, минимальная пенсия и минимальная зарплата. Также запланирована индексация пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст бюджета (проект №10000 ).

Законом предусмотрено, что пенсии и зарплаты будут расти быстрее инфляции, которая составит 9,7%. В целом на социальную защиту граждан в бюджете предусмотрено 469,4 млрд гривен.

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников

По закону минимальная зарплата вырастет на 19,4%. Она не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата :

в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предполагают, что должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года – 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен). То есть запланирован рост на 24,4%.

Рост зарплат

Кабинет министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Минимальная пенсия и прожиточный минимум

Кабинет министров решил повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен.

Социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна.

Жилищные субсидии и льготы

Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Индексация пенсий

Как отметили в пресс-службе Минфина, в 2024 году "запланирована индексация пенсий". Министерство социальной политики предлагает провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. О них можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.