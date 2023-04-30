Тарифы на коммуналку, пенсии и субсидии: что изменится в Украине с 1 мая

Тарифы ЖКХ в мае – без изменений

Повышение стоимости некоторых коммунальных услуг обсуждается с начала года, но пока официальных решений по изменению тарифов ЖКХ нет.

Напротив, Кабмин продлил еще на месяц льготные цены на электроэнергию для потребителей. До конца мая тарифы будут сохраняться на уровне 1,44 грн/кВт-ч (при потреблении до 250 кВт в месяц) и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 250 кВт.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 грн и до 2,80 грн за 1 кВт-ч.

С тарифами на водоснабжение также ситуация остается без изменений. Несмотря на намерения водоканалов поднять цены, НКРЭКУ еще не утвердило соответствующее решение.

В конце апреля истекает срок действия годовых контрактов на поставку газа бытовым потребителям, заключенных с газоснабжающими компаниями. В настоящее время большинство потребителей в Украине являются клиентами госкомпании "Нафтогаз" и получают газ по цене 7,96 грн за кубометр.

Есть еще 8 частных поставщиков услуги. Если они не продлят контракты с клиентами, то газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по фиксированной цене 7,96 грн.

На период действия военного положения в Украине действует мораторий по тарифам на поставку и распределение газа, горячую воду, отопление. Стоимость этих услуг остается на довоенном уровне, в том числе газа.

Также стоит отметить, что с внутренне перемещенных лиц больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

Речь идет о накопившейся задолженности после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Решение будет действовать до конца военного положения.

Переназначение субсидий

С окончанием отопительного сезона субсидии большинству получателей переназначат автоматически. Однако есть несколько исключений.

Так, с 1 мая субсидию могут потерять домохозяйства, у которых есть долги за коммуналку на общую сумму от 680 грн, или просроченная на более 3 месяцев задолженность, срок исковой давности которой не истек.

Кроме того, для назначения субсидии на неотапливаемый период необходимо будет подать документы, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Документы можно подать лично в учреждениях Пенсионного фонда или уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин. Также можно отправить заявление и декларацию по почте на адрес ПФУ или онлайн (на сайте или через приложение ПФУ, через портал "Дия").

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона субсидия будет назначена с начала этого периода.

Кому повысят пенсии

В этом году запланировано несколько этапов повышения выплат разным категориям пенсионеров. 1 марта прошла плановая индексация, по результатам которой украинцы получили надбавки от 100 до 1500 грн.

Очередной этап – перерасчет работающим пенсионерам – предполагает повышение выплат с апреля. Однако из-за особенностей подачи отчетности, пенсии пересчитают в мае.

Как поясняют в Пенсионном фонде, "право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае".

То есть работающие пенсионеры, которые приобрели не менее 2 лет стажа с момента последнего перерасчета, могут рассчитывать на прибавку к выплатам в июне, с учетом доплаты за апрель и май.

Выплаты ВПЛ

Внутренне перемещенные лица в Украине продолжат получать денежную помощь от государства в размере 2 тысяч грн, или 3 тысяч грн – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь назначается в случае, если человек выехал с территории активных боевых действий или временно оккупированных регионов. Их актуальный список можно найти на портале Министерства реинтеграции и ВОТ.

Кроме того, некоторые международные организации повторно начали выплаты материальной помощи переселенцам. К примеру, в Запорожской и Закарпатской областях переселенцев регистрируют на выплаты 6600 грн от организации Dorcas.

Стартует "єВідновлення"

Тестовый запуск программы компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье из-за войны войны в Украине состоится уже 10 мая. Сервис будет работать в "Дии". Полученные целевые средства украинцы смогут потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.

Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке. Приоритет в компенсации будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Детали работы программы "єВідновлення" вскоре должны сообщить в Минцифры.

Что нужно знать водителям

В мае отменяется правило для водителей об обязательном включении ходовых огней или ближнего света фар автомобиля в дневное время во время движения вне населенных пунктов, согласно п. 9.8 ПДД Украины.

Эта норма действовала с октября по май с целью обеспечения безопасности дорожного движения в условиях недостаточной видимости. Таким образом, с 1 мая 2023 невключенные ходовые огни днем не будут считаться правонарушением.

Регистрация на НМТ

В Украине завершается регистрация на прохождение основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) в рамках вступительной кампании-2023.

До 3 мая выпускники должны успеть создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания образования и загрузить все необходимые документы.

До 7 мая можно будет исправить ошибки, изменить предмет дополнительного блока теста, выбрать место прохождения НМТ. Отметим, в этом году расширен список городов за границей, где украинцы смогут сдать НМТ.

Выходные на майские праздники

В мае в Украине отмечается два государственных праздника – 1 мая (День труда) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне). Согласно трудовому законодательству, они являются официальными выходными днями.

Однако в этом году из-за военного положения дополнительные выходные в Украине отменены. Поэтому нерабочими днями будут только субботы и воскресенья – 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая.