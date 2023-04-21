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С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль

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Пятница 21 апреля 2023 17:51
С переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.

По словам премьера, сегодня было принято несколько важных решений, касающихся сферы энергетики.

"Во-первых, коммунальные тарифы. У нас действует мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду. Сегодня Правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия", - пояснил Шмыгаль.

Как пояснил премьер, речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. При этом решение будет действовать до конца военного положения.

Также был одобрен проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории.

"Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - добавил Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, в Украине необходимо пересмотреть тарифы для населения и создать специальный реестр потребителей для покрытия расходов энергокомпаний на производство электроэнергии.

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