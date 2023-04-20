6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплаты
Международная благотворительная организация Dorcas продолжает предоставлять денежную помощь переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях.
На выплаты могут претендовать уязвимые категории бежавших от войны. Какие условия регистрации на помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на napensii.ua.
Как получить финансовую помощь от Dorcas
Денежная помощь предусмотрена внутренне перемещенным лицам в двух областях – Запорожской и Закарпатской. Средства выплачиваются единовременно сразу за 3 месяца на каждого члена семьи. В общей сложности 6600 гривен на человека. Деньги будут поступать в отделение Укрпочты.
В Запорожской области условия регистрации на денежную помощь следующие:
- есть справка ВПЛ;
- прошло более 3 месяцев после последней выплаты финансовой помощи от международных организаций;
- у кого-то в семье есть категория уязвимости.
"Если не прошло 3 месяцев после первой выплаты, нужно подождать и не записываться на регистрацию. Если человек первую (или всю сразу) выплату получил в январе, мы считаем: 1 – январь, 2 – февраль, 3 – март. Значит, в апреле он может претендовать на помощь. Если первая выплата была раньше января, прошло более 3 месяцев. Если в течение 30 дней вы подали заявку в другую благотворительную организацию на финансовую помощь, вам следует подождать от них ответа, прежде чем подаваться к нам", – обращают внимание в телеграмм-канале организации.
В Закарпатской области на помощь могут претендовать лица, у которых прошел месяц с момента последней выплаты от других международных гуманитарных организаций (если они такую помощь получали). Также условие – хотя бы одна из уязвимостей.
Фото: Деньги выплатят уязвимым категориям переселенцев (gettyimages.com)
Для того чтобы зарегистрироваться, нужно записаться по телефону, тогда заявителю назначат день и час, когда нужно прийти с документами:
- Закарпатская область – +380635740254;
- Запорожская область – +380931563758, +380668722556.
Горячая линия организации "Доркас Украина": 0800-351-369.
Кто из переселенцев может претендовать на выплаты
Финансовую помощь от Dorcas могут получить внутренне перемещенные лица в Запорожской и Закарпатской областях из следующих категорий уязвимости:
- лица с инвалидностью, или если в семье у кого есть инвалидность, подтвержденная справками;
- многодетная семья (3 и более детей);
- пожилые люди (60 лет и старше);
- лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и если у кого-то в семье есть хроническое заболевание, подтвержденное справками;
- беременная и/или в семье есть дети до 3-х лет;
- мать-одиночка/отец-одиночка, статус которых подтвержден официальными документами.
Фото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)
Необходимые документы для регистрации семьи на получение помощи:
- паспорта;
- идентификационные коды;
- справки ВПЛ;
- свидетельства рождения детей и их идентификационные коды;
- документы, подтверждающие уязвимости, указанные выше.
Необходимо предоставить только оригиналы документов на каждого члена семьи, копии не нужны.
Напомним, мы писали, где украинцам оказывают денежную помощь от ACTE .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.