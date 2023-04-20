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6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплаты

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Четверг 20 апреля 2023 12:17
6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплаты Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Международная благотворительная организация Dorcas продолжает предоставлять денежную помощь переселенцам в Запорожской и Закарпатской областях.

На выплаты могут претендовать уязвимые категории бежавших от войны. Какие условия регистрации на помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на napensii.ua.

Как получить финансовую помощь от Dorcas

Денежная помощь предусмотрена внутренне перемещенным лицам в двух областях – Запорожской и Закарпатской. Средства выплачиваются единовременно сразу за 3 месяца на каждого члена семьи. В общей сложности 6600 гривен на человека. Деньги будут поступать в отделение Укрпочты.

В Запорожской области условия регистрации на денежную помощь следующие:

  • есть справка ВПЛ;
  • прошло более 3 месяцев после последней выплаты финансовой помощи от международных организаций;
  • у кого-то в семье есть категория уязвимости.

"Если не прошло 3 месяцев после первой выплаты, нужно подождать и не записываться на регистрацию. Если человек первую (или всю сразу) выплату получил в январе, мы считаем: 1 – январь, 2 – февраль, 3 – март. Значит, в апреле он может претендовать на помощь. Если первая выплата была раньше января, прошло более 3 месяцев. Если в течение 30 дней вы подали заявку в другую благотворительную организацию на финансовую помощь, вам следует подождать от них ответа, прежде чем подаваться к нам", – обращают внимание в телеграмм-канале организации.

В Закарпатской области на помощь могут претендовать лица, у которых прошел месяц с момента последней выплаты от других международных гуманитарных организаций (если они такую помощь получали). Также условие – хотя бы одна из уязвимостей.

6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплатыФото: Деньги выплатят уязвимым категориям переселенцев (gettyimages.com)

Для того чтобы зарегистрироваться, нужно записаться по телефону, тогда заявителю назначат день и час, когда нужно прийти с документами:

  • Закарпатская область – +380635740254;
  • Запорожская область – +380931563758, +380668722556.

Горячая линия организации "Доркас Украина": 0800-351-369.

Кто из переселенцев может претендовать на выплаты

Финансовую помощь от Dorcas могут получить внутренне перемещенные лица в Запорожской и Закарпатской областях из следующих категорий уязвимости:

  • лица с инвалидностью, или если в семье у кого есть инвалидность, подтвержденная справками;
  • многодетная семья (3 и более детей);
  • пожилые люди (60 лет и старше);
  • лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и если у кого-то в семье есть хроническое заболевание, подтвержденное справками;
  • беременная и/или в семье есть дети до 3-х лет;
  • мать-одиночка/отец-одиночка, статус которых подтвержден официальными документами.

6600 гривен повторно. Переселенцы в двух областях могут получить дополнительные выплатыФото: Переселенцы в Закарпатье (gettyimages.com)

Необходимые документы для регистрации семьи на получение помощи:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • справки ВПЛ;
  • свидетельства рождения детей и их идентификационные коды;
  • документы, подтверждающие уязвимости, указанные выше.

Необходимо предоставить только оригиналы документов на каждого члена семьи, копии не нужны.

Напомним, мы писали, где украинцам оказывают денежную помощь от ACTE .

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