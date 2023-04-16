Субсидия на неотапливаемый период в Украине: кому не переназначат автоматически
Субсидии на неотапливаемый сезон в Украине переназначаются автоматически. Но есть категории украинцев, которым нужно обратиться в Пенсионный фонд, предоставив заявление и декларацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
"Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), - представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в орган Фонда заполненные должным образом новые заявление и декларацию", - говорится в сообщении.
Кому нужно подать заявление и декларацию?
На следующий срок жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Куда и как подать документы?
Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, который более удобен:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.
- подать документы к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал "Дія".
Как сообщалось, для всех украинских домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года.
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