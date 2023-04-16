Субсидия на неотапливаемый период в Украине: кому не переназначат автоматически

Субсидии на неотапливаемый сезон в Украине переназначаются автоматически. Но есть категории украинцев, которым нужно обратиться в Пенсионный фонд, предоставив заявление и декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

"Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), - представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в орган Фонда заполненные должным образом новые заявление и декларацию", - говорится в сообщении.

Кому нужно подать заявление и декларацию?

На следующий срок жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Куда и как подать документы?

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, который более удобен: