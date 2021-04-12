Таран обговорив концентрацію військ РФ біля кордону України з главою Міноборони Канади

Міністр оборони України Андрій Таран 12 квітня провів телефонну розмову зі своїм канадським колегою Харджітом Саджані. В ході бесіди відзначено, що світова спільнота повинна приділити більшу увагу провокації з боку Росії і не допустити ескалації російської агресії.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Під час бесіди Хардж Саджан висловив стурбованість останніми провокаційними діями російської влади, зокрема, демонстративним переміщенням значної кількості військових підрозділів РФ в райони в безпосередній близькості від українського кордону. Канадський міністр оборони підтвердив "непохитну підтримку" Канадою суверенітету і територіальної цілісності України і прихильність політичного врегулювання збройного конфлікту, якого дотримується українська сторона.
У свою чергу, Таран заявив, що Росія ігнорує мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, а на лінії розмежування на Донбасі продовжують гинути українські захисники.
"У актуальних умовах, що склалися Україна закликає міжнародне співтовариство приділити більшу увагу провокації керівництва РФ, посилити відповідну дипломатичний і економічний тиск і не допустити відкритої агресії Росії проти України", - зазначив він.
Таран подякував своєму канадського колегу за допомогу в процесі реалізації оборонної реформи і розвитку співпраці Міноборони і Збройних сил України з євроатлантичними інститутами міжнародної безпеки.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися.
Відзначимо, 12 квітня постійна рада ОБСЄ вирішив зібратися на засідання через нарощування російської військової присутності біля кордону України. Однак представники Росії відмовилися брати участь в цьому засіданні.
РБК-Україна повідомляло, що на тлі російських агресивних дій на кордоні глава МЗС України завтра вирушить до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО. В цей час в Брюсселі буде знаходитися і глава Держдепу США.