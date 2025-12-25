"Танцы на костях": в Мариуполе россияне открывают драмтеатр, где погибли люди

Символ военного преступления РФ

Как отмечается в статье, здание театра стало символом одного из самых страшных преступлений войны России против Украины. Во время удара в подвале театра скрывались сотни мирных жителей, а перед зданием большими буквами было написано слово "ДЕТИ".

По подтвержденным данным, погибли по меньшей мере десятки людей, однако реальное количество жертв может быть значительно больше.

The Guardian пишет, что российские оккупационные власти подают реконструкцию театра как символ "возрождения" Мариуполя.

Открытие театра

Кремль сделал восстановление города одной из визитных карточек своего правления на оккупированных территориях, в то же время этот процесс сопровождается арестами критиков, конфискацией имущества и вытеснением тысяч украинцев из их домов.

После почти двух лет реконструкции театр планируют открыть спектаклем "Аленький цветочек" - русской сказкой.

В заявлении театра отмечается, что "театр возрождается вместе с Мариуполем", а на сцену якобы возвращается русская и советская классика.

Что рассказывают актеры

Бывшие актеры театра жестко раскритиковали эти планы. Мариупольский фотограф Евгений Сосновский, который после оккупации города переехал в Киев, назвал повторное открытие проявлением цинизма.

По его словам, на этом месте должен быть мемориал погибшим мариупольцам, а не развлекательное заведение.

Россия официально отрицает ответственность за удар по театру и утверждает, что взрыв произошел внутри здания. В то же время ряд независимых расследований, в частности Amnesty International, пришли к выводу, что разрушения были вызваны умышленным авиаударом российских войск, который должен быть расследован как военное преступление.

Бывшая актриса театра Вера Лебединская, которая сейчас живет в Ужгороде, не представляет, как на этом месте могут звучать песни и происходить спектакли.

"Развлечения, песни и танцы на всех костях? У меня такое ощущение, что души людей, которые там погибли, не позволят им хорошо там выступить", - высказалась она.

Сейчас Лебединская вместе с другими мариупольскими актерами участвует в спектакле "Мариупольская драма", рассказывающем о событиях в театре во время осады города и гастролирует по странам Европы.

"Сначала было очень трудно играть в этом, и я удивлялась, почему я должна все это помнить, но я продолжала и поняла, что моя миссия - рассказать миру о том, что произошло там, в театре", - сказала Лебединская.

Тем временем часть актеров осталась в оккупированном Мариуполе и сотрудничает с новым театром. По словам Сосновского, для них главное - возможность выходить на сцену, независимо от того, где она находится.

Бывший директор театра остался в городе, однако был понижен и сейчас руководит оркестром. Новым руководителем заведения российские власти назначили Игоря Солонина, бывшего заместителя директора Донецкого цирка.