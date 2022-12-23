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Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

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Мариуполь, Пятница 23 декабря 2022 12:58
Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе Фото: оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты полностью снесли здание драмтеатра в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Драмтеатра в Мариуполе больше нет! Российские оккупационные власти сравнили с лицом земли, когда-то определю архитектурную достопримечательность города и место, где одновременно погибли и выжили сотни людей", - рассказал он.

По словам Лубинца, таким образом, Россия уничтожила следы своих страшных преступлений.

Как сообщалось, российские оккупанты и коллаборанты хотят полностью разрушить Мариуполь. Они задумали снести целый квартал во временно оккупированном городе.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей.

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