Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, таким образом, Россия уничтожила следы своих страшных преступлений.

"Драмтеатра в Мариуполе больше нет! Российские оккупационные власти сравнили с лицом земли, когда-то определю архитектурную достопримечательность города и место, где одновременно погибли и выжили сотни людей", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты и коллаборанты хотят полностью разрушить Мариуполь. Они задумали снести целый квартал во временно оккупированном городе.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей.

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