Танковая дуэль. Минобороны показало видео уничтожение вражеского Т-72Б3

На видеозаписи, снятой с дрона видно, как два танка вступают в дуэль – их разделяет буквально несколько метров и посадка. Украинские бойцы на Т-64БВ оказались ловчее противников на танке Т-72Б3 - вражеская машина была подбита, на видео видны два взрыва.

Отмечается, что дуэль состоялась в Запорожской области, а видео снимали бойцы 128-й горно-штурмовой бригады.

A tank duel в регионе Запорожья.

A Russian T-64BV фиксированный вниз толстый столик' T-72B3 в заключительном диапазоне.



128th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/NIg99krH63— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2023

Успехи ВСУ на южном фронте

Недавно Силы обороны смогли освободить от россиян село Роботино Запорожской области. После этого они по данным ISW успели расширить прорыв в районе населенного пункта. А в последнем отчете аналитиков говорилось, что ВСУ продвинулись и возле Вербового.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" и обсудил с ними продвижение на южном фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.