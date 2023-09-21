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Танкова дуель. Міноборони показало відео знищення ворожого Т-72Б3

Фото: в Запорізькій області ЗСУ підбили ворожий танк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Запорізькій області бійці ЗСУ на танку вступили в дуель з ворожим Т-72Б3 і піжбили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Міністерством оборони України.

На відеозаписі, знятому з дрона видно, як два танки вступають в дуель - їх розділяє буквально кілька метрів та посадка. Українські бійці на Т-64БВ виявились спритнішими за супротивників на танку Т-72Б3 - ворожу машину було підбито, на відео видно два вибухи.

Зазначається, що дуель відбулась в Запорізькій області, а відео знімали бійці 128-ої гірсько-штурмової бригади.

Успіхи ЗСУ на південному фронті

Нещодавно Сили оборони змогли звільнити від росіян село Роботине Запорізької області. Після цього вони, за даними ISW, встигли розширити прорив у районі населеного пункту. А в остнньому звіті аналітиків йшлося, що ЗСУ просунулись і біля Вербового.

А днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" та обговорив з ними просування на південному фронті.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область