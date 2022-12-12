Если Украина будет недостаточно вооружена, война продолжится, - Кулеба
Если Украина не получит достаточно вооружения, то война может продолжиться. Это было бы невыгодно ни Украине, ни Западу.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ARD.
"Если Украина будет недостаточно вооружена, она будет продолжать войну - это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров", - сказал Кулеба.
При этом он подчеркнул, что Украина продолжает вести переговоры с Германией по поводу оружия. Кулеба отметил, что украинское правительство не понимает колебания Германии по поставке танков, ведь ВСУ уже получили от Берлина артиллерию.
"Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что последние договоренности с Германией касаются передачи оборонных систем, в том числе систем ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.
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