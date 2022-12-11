Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба

Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на отправку боевых танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью ARD .

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.

"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - сказал министр.

Напомним, ранее немецкое издание FAZ сообщило, что США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

Мы писали, что Украина призывает Германию передать танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder, продемонстрировав тем самым свое лидерство среди стран-партнеров.

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