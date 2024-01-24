Танки, ПВО и не только. В Германии рассказали о запланированной помощи Украине на 2024 год

Германия в 2024 году будет и дальше помогать Украине, планируется обучить 10 тысяч солдат ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

Усиление ПВО

По его словам, ПВО останется приоритетом номер один для Германии. Берлин возглавляет коалицию противовоздушной обороны вместе с Парижем с ноября.

"ПВО остается приоритетом номер один для защиты украинского населения и инфраструктуры", - заявил Писториус.

Также глава Минобороны сказал, что вместе с коалицией по возможностям противовоздушной обороны Германия обещает долгосрочную поддержку с использованием самых современных систем, лучшей подготовки и устойчивых структур.

Производство оружия

В Германии признают, что необходимо ускорить производство вооружений. Берлин берет на себя эту двойную задачу

"С одной стороны, мы покрываем самые насущные потребности Украины здесь и сейчас с помощью оружия, материалов и обучения", - подчеркнул Писториус.

Какую еще помощь получит Украина

Писториус пояснил, что федеральное правительство также планирует до 2024 года обучить 10 тысяч украинских солдат в Германии.

Берлин также будет передавать Украине дополнительные зенитные комплексы IRIS-T и зенитки Gepard, артиллерию и артиллерийские боеприпасы, а также более 80 основных боевых танков Leopard 1.

Кроме того, согласно информации, запланирована поставка бронетранспортеров, инженерных танков и танков-мостов, 450 защищенных машин, систем разминирования, а также беспилотников, радаров и систем разведки.

Позиция Германии по помощи Украине

Напомним, в последние недели Берлин неоднократно призывал другие европейские страны усилить поддержку Украины.

Так, 9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что планируемых поставок оружия в Украину большинству стран-членов ЕС "недостаточно". После его заявления Брюссель проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России.

Вчера, 23 января, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении ФРГ для Украины шести многоцелевых вертолетов Sea King.