Танки, ППО і не тільки. У Німеччині розповіли про заплановану допомогу Україні на 2024 рік

Німеччина у 2024 році буде і далі допомагати Україні, планується навчити 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Посилення ППО

За його словами, ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини. Берлін очолює коаліцію протиповітряної оборони разом із Парижем із листопада.

"ППО залишається пріоритетом номер один для захисту українського населення та інфраструктури", - заявив Пісторіус.

Також очільник Міноборони сказав, що разом із коаліцією щодо можливостей протиповітряної оборони Німеччина обіцяє довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем, найкращої підготовки та стійких структур.

Виробництво зброї

У Німеччині визнають, що необхідно прискорити виробництво озброєнь. Берлін бере на себе це подвійне завдання

"З одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання", - підкреслив Пісторіус.

Яку ще допомогу отримає Україна

Пісторіус пояснив, що федеральний уряд також планує до 2024 року навчити 10 тисяч українських солдатів у Німеччині.

Берлін також передаватиме Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітки Gepard, артилерію та артилерійські боєприпаси, а також понад 80 основних бойових танків Leopard 1.

Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків-мостів, 450 захищених машин, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і систем розвідки.

Позиція Німеччини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, останніми тижнями Берлін неодноразово закликав інші європейські країни посилити підтримку України.

Так, 9 січня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що запланованих постачань зброї в Україну більшості країн-членів ЄС "недостатньо". Після його заяви Брюссель проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, вчора, 23 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення ФРН для України шести багатоцільових вертольотів Sea King.