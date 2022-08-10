"Це не "спецоперація", а жорстка війна". Нове перехоплення розмови окупанта із сином

Російський окупант у розмові з сином зізнається, що "це не "спецоперація", тут жорстка війна", а самі російські солдати "тут м'ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта із родичем Головного управління розвідки.

За словами росіянина, їх позиції "роз*бали на шматки", а від його підрозділу залишилася лише половина - "кожен другий уже поранений".

За словами окупанта, дійшло до того, що російських солдатів вбивають у той час, коли вони сплять, вночі.

"У зв'язку трьох порізали наших, вночі підкралися. Сьогодні вісім ї*нули, прямо уві сні...", - додає він.