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Танки и не только. СБУ за неделю уничтожила 50 единиц вражеской техники (видео)

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за неделю поразили 50 единиц российской техники. Речь идет о танках, артиллерии и транспортных средствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В частности, список вражеских потерь дополнили:

  • 5 танков;
  • 3 САУ "Гвоздика";
  • 2 зенитно-ракетных комплекса;
  • 2 гаубицы Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • 16 броневиков;
  • 23 транспортных средств;
  • 6 огневых позиций и более полусотни врагов.

Совместная работа с Вооруженными силами Украины

Вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневые позиции и еще 200 оккупантов.

"Уничтожаем оккупантов до полной победы", - добавили в СБУ.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 227 780 военных.

Также бойцам Нацгвардии за прошлую неделю удалось обезвредить сотни вражеских солдат и уничтожить более 30 единиц техники оккупантов.

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