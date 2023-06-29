Танки и не только. СБУ за неделю уничтожила 50 единиц вражеской техники (видео)

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за неделю поразили 50 единиц российской техники. Речь идет о танках, артиллерии и транспортных средствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В частности, список вражеских потерь дополнили:
Совместная работа с Вооруженными силами Украины
Вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневые позиции и еще 200 оккупантов.
"Уничтожаем оккупантов до полной победы", - добавили в СБУ.
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 227 780 военных.
Также бойцам Нацгвардии за прошлую неделю удалось обезвредить сотни вражеских солдат и уничтожить более 30 единиц техники оккупантов.
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