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Танки і не тільки. СБУ за тиждень знищила 50 одиниць ворожої техніки (відео)

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки. Мова йде про танки, артилерію та транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зокрема, список ворожих втрат доповнили:

  • 5 танків;
  • 3 САУ "Гвоздика";
  • 2 зенітно-ракетні комплекси;
  • 2 гаубиці Д-30;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • 16 броньовиків;
  • 23 транспортні засоби;
  • 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.

Спільна робота зі Збройними силами України

Разом з артилеристами Збройних сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.

"Нищимо окупантів до повної перемоги", - додали в СБУ.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 780 військових.

Також бійцям Нацгвардії за минулий тиждень вдалося знешкодити сотні ворожих солдатів та знищити понад 30 одиниць техніки окупантів.

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