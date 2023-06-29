Танки і не тільки. СБУ за тиждень знищила 50 одиниць ворожої техніки (відео)

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки. Мова йде про танки, артилерію та транспортні засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зокрема, список ворожих втрат доповнили:
Спільна робота зі Збройними силами України
Разом з артилеристами Збройних сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.
"Нищимо окупантів до повної перемоги", - додали в СБУ.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 780 військових.
Також бійцям Нацгвардії за минулий тиждень вдалося знешкодити сотні ворожих солдатів та знищити понад 30 одиниць техніки окупантів.
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