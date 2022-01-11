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Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни, - NYT

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Вівторок 11 січня 2022 13:44
Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни, - NYT Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Офіційні представники адміністрації президента США вважають, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни. Причина цього - занадто м'яка зима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання з посиланням на офіційні особи США пише, що Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію,бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі.

Представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна до України обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

"Відносно м'яка зима сповільнила замерзання землі, і крайній термін Путіна для введення військ зрушився ближче до весни, стверджують чиновники. Сильні зимові морози, які зазвичай приходять до України в січні, у багатьох районах країни не спостерігалися. За словами високопоставлених представників адміністрації, поки земля залишається в'язкою, Путін може бути змушений відкласти наземний наступ найраніше до лютого", - пише видання.

Також повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена залучила метеорологів для більш ретельного вивчення погоди в Україні в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати вторгнення.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що нарощування російських військ навколо України може стати загрозою нової війни в Європі.

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