До тысячи солдат в сутки. На Западе оценили потери россиян под Авдеевкой, - СМИ

Потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой россияне теряют до 1000 солдат в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 000 до 400 000 убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

По данным анонимных источников издания, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути завершилось, хотя считается, что "три бригады" переправились через Днепр возле Херсона.

"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", - сказал один из анонимных чиновников.

По его мнению, "затяжной конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение, будет продолжаться и дальше.

В то же время, источники сообщают, что значительные силы, состоявшие из трех бригад, заняли позицию за Днепром, которую россияне оказались не в состоянии вытеснить, хотя, по их словам, было непонятно, сколько бронетехники украинские военные смогли переправить через реку.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 16 ноября, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка и продвигаются на западе Запорожской области, атакуют на левом берегу Херсонской.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и 14 БПЛА и 40 автомобильной техники.

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