Более 600 оккупантов и 29 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 600 российских оккупантов и 29 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 10 авиаударов, провел 47 боевых столкновений, нанес 3 ракетных удара и совершил 734 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши защитники стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери врага составили 674 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 29 единиц военной техники.

3 танка;

3 ББМ;

7 артсистем;

1 РСЗО;

9 БПЛА;

5 автомобилей;

1 единица спецтехники.

Кроме того, было уничтожено 5 складов боеприпасов и еще два важных объекта врага. Еще 31 единица военной техники врага повреждена.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что кафиры активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Работино.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.