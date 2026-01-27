Танкеры застряли в море после отказа Индии от российской нефти, - Bloomberg

Сокращение закупок российской нефти Индией привело к стремительному увеличению количества танкеров, которые простаивают у ее побережья и вблизи Омана в последние недели.

Несмотря на то, что количество судов у Омана постепенно уменьшается, большинство из тех, которые отплыли, теперь стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Только одному судну удалось разгрузиться.

Общий объем российской нефти, который сейчас хранится на танкерах, достиг около 140 миллионов баррелей.

Сокращение поставок нефти в Индию

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце поставки российской нефти в порты Индии резко сократились. В частности, они упали до около 1,2 млн баррелей в день - это самый низкий показатель за последние три года.

В январе этот показатель стал еще ниже - за первые 25 дней месяца импорт составлял в среднем 1,12 млн баррелей в день. Это падение совпадает с запретом Евросоюза на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти - он вступил в силу 21 января.