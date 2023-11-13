США заподозрили 100 танкеров в нарушении потолка цен на российскую нефть, - Reuters

Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, нарушая западные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным анонимного источника, несмотря на то, что подобные запросы рассылают регулярно, нынешний стал самым значительным шагом такого рода с тех пор, как страны "большой семерки" и Евросоюза ввели в конце прошлого года потолок цен на российскую нефть.

Устойчивый потолок запрещает танкерам пользоваться страховыми и финансовыми услугами западных стран, если они покупают его дороже 60 долларов за баррель.

Издание сообщило, что в прошлом месяце США уже наложили санкции на владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше установленного предела, что стало первым значительным введением этого мероприятия.

Потолок цен на российскую нефть

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России. Поэтому "Большая семерка" отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть.

Недавно министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение ею установленного ценового потолка на нефть.

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