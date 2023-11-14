Нефтяные доходы Кремля падают, но все еще близки к годовому пику, - МЭА

Доходы России от экспорта нефти в октябре 2023 года снизились по сравнению с предыдущим пиком, поскольку мировые цены на нефть упали, а США ввели санкции против судов, нарушающих западный ценовой потолок. Однако доходы близки к годовому пику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства ( МЭА ).

По данным МЭА, в прошлом месяце Москва получила 18,34 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что на 25 млн долларов меньше, чем в сентябре, "поскольку более низкие международные цены на нефть более чем компенсировали сокращение скидок на российские сорта".

"Первые санкции Казначейства США, введенные в рамках ценового ограничения "Большой семерки", способствовали небольшому снижению цен на российскую нефть во второй половине месяца из-за роста стоимости доставки", - заявили в МЭА.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, месячные доходы России от продажи нефти за границу остаются вблизи самого высокого уровня с октября 2022 года.

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Нефтедоллары являются ключевым источником доходов российского бюджета, который обременен огромными расходами на войну в Украине и необходимостью сохранить расходы в преддверии президентских выборов в марте. В последние месяцы доходы от нефти и газа выросли на фоне повышения цен на российский экспорт, что сократило дефицит бюджета страны и придало ей больше финансовой гибкости для войны.

"Большая семерка" установила ценовые ограничения на российскую сырую нефть и нефтепродукты, стремясь ограничить доходы бюджета Кремля, не нанося при этом ущерба мировому нефтяному рынку. Грузы, проданные по цене выше пороговых значений, не имеют права на такие услуги, как доставка и страхование из западных стран.

Министерство финансов США 12 октября ввело санкции в отношении двух нефтяных танкеров и их зарегистрированных владельцев в Турции и ОАЭ, поскольку оба судна использовали базирующихся в США поставщиков услуг для перевозки российской нефти по цене выше предельного уровня.

В результате к концу октября стоимость фрахта российской нефти, транспортируемой с Балтики на западное побережье Индии, выросла более чем на 35%, превысив 10 долларов за баррель и оказав давление на цену кремлевских баррелей, сообщает МЭА.

Цены на нефть

По данным МЭА, из-за общего снижения мировых цен на нефть средневзвешенная цена на российскую нефть в октябре упала до 80,66 долларов за баррель. Тем не менее, как показывают данные, он по-прежнему значительно превышает лимит в 60 долларов, установленный "Большой семеркой".

В то время как Brent потеряла 2,84 доллара за баррель по сравнению с прошлым месяцем, средневзвешенная стоимость российских баррелей упала на 1,13 доллара, поскольку большая часть грузов экспортной смеси сорта Urals была загружена в первой половине октября, когда ценовые условия были более благоприятными, сообщает МЭА.

Общий объем российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в октябре снизился до 7,5 млн баррелей в день, "поскольку рост поставок сырой нефти не смог компенсировать снижение потоков нефтепродуктов".

Россия ввела временный запрет на большую часть экспорта дизельного топлива и бензина в конце сентября и сняла ограничения на морские перевозки дизельного топлива только 6 октября. Запрет на экспорт бензина все еще действует.

Реакция США на превышение ценового потолка

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.