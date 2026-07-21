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Танкер у берегов Румынии атаковали три дрона: спасенные моряки раскрыли детали

20:14 21.07.2026 Вт
2 мин
Члены экипажа впервые рассказали, что происходило на танкере после ночной атаки
aimg Анастасия Никончук
Танкер у берегов Румынии атаковали три дрона: спасенные моряки раскрыли детали Иллюстративное фото: танкер (GettyImages)
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Члены экипажа танкера Gas Lisbon, который был поврежден у побережья Румынии, впервые рассказали подробности атаки. По их словам, судно подверглось ударам трех беспилотников, после чего экипаж начал эвакуацию и оказание помощи пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Digi24.

Три удара по танкеру

Двое моряков, которых удалось спасти после атаки на танкер Gas Lisbon у берегов Румынии, заявили, что судно поразили три ударных беспилотника.

Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе сообщил, что находился в своей каюте, когда почувствовал первый взрыв. По его словам, всего по танкеру нанесли три удара.

Что происходило после атаки

Несмотря на стрессовую ситуацию, экипаж сразу приступил к выполнению аварийных процедур. Моряки организовали эвакуацию и начали помогать трем пострадавшим коллегам.

Еще один спасенный член экипажа Александр Арро рассказал, что атака произошла примерно в 23:00. По его оценке, сначала судно атаковали два беспилотника: один удар пришелся по машинному отделению, второй — по жилому сектору.

Помощь пришла спустя несколько часов

Как отметил Арро, третий беспилотник атаковал танкер примерно через три часа после первых попаданий. По его словам, румынские спасательные службы прибыли к месту происшествия лишь спустя четыре-пять часов после начала атаки.

Именно за это время экипаж самостоятельно выполнял действия по спасению людей и минимизации последствий повреждений судна.

Напомним, что 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у побережья страны. Судно следовало из египетской Александрии в украинский порт Рени и в момент атаки находилось примерно в 20 морских милях от румынского берега.

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