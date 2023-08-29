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Уже не впервые. Пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом

Харьков, Вторник 29 августа 2023 11:43
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Уже не впервые. Пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом Фото: пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" под Харьковом (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М". На их счету он уже четвертый за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео уничтожения комплекса, опубликованное МВД Украины в Telegram.

"Миссию наблюдения вражеского "Муром-М" завершили бойцы "Стальной границы" на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По данным МВД, это уже четвертый комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на счету воинов в этом месяце.

Что известно о комплексе "Муром-М"

Комплекс "Муром-М" применяется чаще всего для дальнего наблюдения. В частности, эта система имеет оптическую камеру с зумом высокого качества. Благодаря этому, например, человека можно увидеть на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Добавим, что на этом же направлении пограничники уничтожили "Муром-М" буквально 15 августа.

Отметим, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.

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