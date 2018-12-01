Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла на 62 гривні

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Наступне підвищення мінімальної пенсії заплановано лише на 1 липня

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2018 року підвищено на 62 грн до 1497 гривень. Як повідомляє РБК-Україна, планове підвищення пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2018 рік.

Це друге підвищення пенсії у поточному році. З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищено також на 62 грн - до 1435 грн. Таким чином, мінімальна пенсія у 2018 році зросла на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн до 1497 грн.

Нагадаємо, згідно із законом про держбюджет, у 2019 році пенсія зросте також на 9%. Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Таким чином, з 1 січня мінімальна пенсія не буде змінюватися, оскільки прожитковий мінімум з 1 грудня 2018 року складе 1497 гривень.

Крім того, в планах уряду провести з 1 березня 2019 року осучаснення пенсій для 10 млн пенсіонерів, що призведе до зростання пенсій приблизно на 12-17%.