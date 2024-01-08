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В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

Понедельник 08 января 2024 15:27
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В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой Иллюстративное фото: в российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

На железнодорожном пути близ российского города Нижний Тагил произошел взрыв днем понедельника 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в районе станции Сан-Донато. Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов, которые, возможно, и привели к аварии.

Россияне заявляют, что взрыв произошел якобы недалеко от местной нефтебазы.

В настоящее время район оцеплен. Официальные власти пока не комментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

Напомним, 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгород. Сообщалось о повреждениях более 40 зданий и 60 транспортных средств. Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Кроме того, россияне заявляли, что 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. В Минобороны РФ рассказывали о якобы сбитых ракетах.

Добавим также, что 3 января утром в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а местный губернатор заявил о "напряженной ситуации".

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