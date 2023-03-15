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Инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России, - Госдеп США

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Среда 15 марта 2023 19:31
Инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России, - Госдеп США Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Столкновение российского истребителя с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, скорее всего, было непреднамеренным действием со стороны России.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию уважать международное воздушное пространство.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чтобы подобные инциденты не повторялись надо выгнать РФ из Крыма.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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