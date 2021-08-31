"Талібан" проголосив Афганістан вільною і суверенною державою

Бойовики радикального руху " Талібан "заявили, що після того, як американські військові покинули аеропорт Кабула, Афганістан став" вільною і суверенною " державою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Офіційний представник руху Забіхулла Муджахід пообіцяв жителям Афганістану, що таліби будуть "захищати свободу, незалежність і ісламські цінності".

"У нас немає жодних сумнівів у тому, що Ісламський Емірат Афганістан є "вільною і суверенною" державою. Америка зазнала поразки. І від імені моєї нації заявляю - ми хочемо мати хороші відносини з рештою світу", - сказав він.