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"Талібан" проголосив Афганістан вільною і суверенною державою

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Афганістан, Вівторок 31 серпня 2021 13:45
"Талібан" проголосив Афганістан вільною і суверенною державою Фото: таліби заявили, що Афганістан став "вільною і суверенною" державою (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху " Талібан "заявили, що після того, як американські військові покинули аеропорт Кабула, Афганістан став" вільною і суверенною " державою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Офіційний представник руху Забіхулла Муджахід пообіцяв жителям Афганістану, що таліби будуть "захищати свободу, незалежність і ісламські цінності".

"У нас немає жодних сумнівів у тому, що Ісламський Емірат Афганістан є "вільною і суверенною" державою. Америка зазнала поразки. І від імені моєї нації заявляю - ми хочемо мати хороші відносини з рештою світу", - сказав він.

Нагадаємо, що США завершили виведення своїх військових з Афганістану. Після цього "Талібан" встановив контроль над аеропортом Кабула.

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Талібан Афганистан
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