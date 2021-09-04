ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генсек ООН закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу

Новость на русском →
Женева, Субота 04 вересня 2021 17:06
Генсек ООН закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту згуртуватися заради афганського народу. Для цього він скликає світову гуманітарну конференцію, що відбудеться 13 вересня в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Антоніу Гутерріша у Twitter.

За словами генсека ООН, зараз, як ніколи, афганські діти, жінки й чоловіки потребують підтримки та солідарності з боку міжнародного співтовариства.

Саме тому він скликає світову гуманітарну конференцію. Вона відбудеться 13 вересня в Женеві.

"13 вересня я скликаю гуманітарну конференцію високого рівня для Афганістану, щоб виступити за швидке збільшення фінансування і повний, безперешкодний доступ до нього нужденних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зараз тисячі афганців намагаються покинути країну через сухопутні кордони. Люди скупчилися на кордонах з Пакистаном, Іраном та країнами Центральної Азії.

Раніше повідомлялося, що ООН виступила із заявою до талібів. Їх закликають не заважати евакуації афганців та іноземців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Рєзніков: відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції
Рєзніков: відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли