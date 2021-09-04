Генсек ООН закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту згуртуватися заради афганського народу . Для цього він скликає світову гуманітарну конференцію, що відбудеться 13 вересня в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Антоніу Гутерріша у Twitter.

За словами генсека ООН, зараз, як ніколи, афганські діти, жінки й чоловіки потребують підтримки та солідарності з боку міжнародного співтовариства.

Саме тому він скликає світову гуманітарну конференцію. Вона відбудеться 13 вересня в Женеві.

"13 вересня я скликаю гуманітарну конференцію високого рівня для Афганістану, щоб виступити за швидке збільшення фінансування і повний, безперешкодний доступ до нього нужденних", - йдеться в повідомленні.