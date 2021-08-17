Таліби заявили, що Афганістан більше не буде центром виробництва наркотиків

Радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Кабулі, має намір зробити все, щоб Афганістан перестав бути центром виробництва наркотиків. Таліби заявили, що їм потрібна світова підтримка для просування альтернативи вирощуванню маку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Талібану" Забіхулли Муджахида.
"Хочу запевнити весь світ, що Афганістан більше не буде центром вирощування маку або наркобізнесу. Ми постараємося викорінити це зло і перетворити нашу Батьківщину в країну без наркотиків", - сказав він.
Муджахід додав, що руху необхідна світова підтримка для просування в країні альтернативи вирощування маку.
Нагадаємо, 15 серпня таліби без бою зайняли Кабул і взяли владу в свої руки. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, Втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".