Таліби заявили, що Афганістан більше не буде центром виробництва наркотиків

Радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Кабулі, має намір зробити все, щоб Афганістан перестав бути центром виробництва наркотиків. Таліби заявили, що їм потрібна світова підтримка для просування альтернативи вирощуванню маку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Талібану" Забіхулли Муджахида .

"Хочу запевнити весь світ, що Афганістан більше не буде центром вирощування маку або наркобізнесу. Ми постараємося викорінити це зло і перетворити нашу Батьківщину в країну без наркотиків", - сказав він.

Муджахід додав, що руху необхідна світова підтримка для просування в країні альтернативи вирощування маку.