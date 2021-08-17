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Талибы заявили, что Афганистан больше не будет центром производства наркотиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Кабуле, намерено сделать все, чтобы Афганистан перестал быть центром производства наркотиков. Талибы заявили, что им нужна мировая поддержка для продвижения альтернативы выращиванию мака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан больше не будет центром выращивания мака или наркобизнеса. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", - сказал он.

Муджахид добавил, что движению необходима мировая поддержка для продвижения в стране альтернативы выращивания мака.

Напомним, 15 августа талибы без боя заняли Кабул и взяли власть в свои руки. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

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ТалибанАфганистанКабул