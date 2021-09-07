Таліби стріляниною і палицями розігнали протести в Кабулі, затримані журналісти
У вівторок, 7 вересня, біля посольства Пакистану в Кабулі почалася акція протесту проти радіального руху "Талібан" і політики Ісламабаду щодо Афганістану. Для розгону мітингу таліби відкрили стрілянину і били учасників палицями. Затримані місцеві журналісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Як розповів агентству один із затриманих журналістів, таліби жорстко зверталися з протестувальниками і представниками преси. "Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту", - сказав він, додавши, що журналістика в Афганістані стає все небезпечнішою.
У соцмережах опубліковані ролики протестів у Кабулі. На них чути звуки пострілів, після яких учасники акції починають розбігатися.
کابل میں احتجاج، طالبان کو مظاہرین منتشر کرنے کےلیے ہوائی فائرنگ کرنی پڑی۔ pic.twitter.com/eGOhbbo1jm— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 7, 2021
Taliban violence against women in Kabul protests#FreeAfghanistan #SanctionPakistan pic.twitter.com/52YyV3Sfhn— Shahbaz kakar (@Shahbaz68869751) September 7, 2021
Очевидці відзначають, що таліби дали групі протестувальників з приблизно 500 осіб пройти кілька кілометрів по Кабулу. Потім вони наказали мітингувальникам розійтися. Після відмови учасників акції виконати їхні вимоги, бойовики відкрили вогонь у повітря, били присутніх, відбирали камери у журналістів.
For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/v5vcYjN70C— Maryam Afghani (@Afghan154) September 7, 2021
آزادی— Farahnaz Forotan (@FForotan) September 7, 2021
آزادی
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