В Афганістані на мітингах проти талібів загинули дві людини, ще вісім постраждали
Фото: на акціях проти талібів в Афганістані загинули дві людини (twitter.com/Humming_Zone)
В афганському місті Герат під час акції проти радикального руху "Талібан" загинули дві людини, ще вісім постраждали. У тілах загиблих медики виявили кульові поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.
"Двоє вбитих, вісім поранених після акції протесту в Гераті", - повідомляє агентство з посиланням на одного з місцевих лікарів.
За його словами, тіла загиблих доставили в центральну лікарню Герата. "У всіх є кульові поранення", - додав медик.
Інших подробиць видання не наводить.
Нагадаємо, 7 вересня у Кабулі пройшла акція протесту проти талібів. Бойовики розігнали маніфестантів пострілами в повітря і палицями.